Turabi ''çok özel'' paylaşımlara ağlayarak yanıt verdi

Survivor All Star'da Ogeday'ın sosyal medyadaki erotik paylaşımlarını hatırlattığı Turabi kameraların karşısında gözyaşları içinde çocukluk sırrını açıkladı.

Survivor'da Ogeday'ın Turabi ile girdiği tartışma sonrası Turabi'nin sosyal medyadan paylaştığı erotik fotoğraflarını hatırlatması ortalığı iyice gerdi.

Ogeday Turabi'ye sinirlenerek "Bir odada fotoğraflar koyup, talihsiz bir kaza sonucu tövbe edip SMS'siz bir sene olduğu için tekrardan Survivor'a geldiği için..." ifadelerini kullandı.

Turabi ise bu ifadelerden sonra açıklama yaparken "Herkes tek tek bana saldırmaya başladı alayı gelse... Hepsi öğrenmiş bunu önce tahrik ederek, hakaret ederek o da yetmeyince özel hayata girerek" dedi.

"Büyüklük de sizin olsun şampiyonluk da bana çocukluğumu verin yeter" diyerek konuyu çocukluğuna bağlayan Turbo Turabi "Bunlar aslında çocukluğumu tam yaşayamadığım içindi bana çocukluğumu yaşatmadılar" ifadelerini kullandı.

Survivor'un gündemden düşmeyen yarışmacısı devamında ise "Benim hayatımla ilgili beni yadırgamayı çok iyi biliyorlar ama benim buralara nasıl geldiğimi bilmiyorlar bana çocukluğumu bile yaşatmadılar, tek hayalim vardı dans etmek. Hayırsız evlat muamelesi gördüm, her zaman aşağılandım, 14'lü yaşlarımda sokağa atıldım" diyerek ağladı.