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Türkiye'nin en pahalı oyuncusu o oldu

Türkiye'nin en pahalı oyuncusu o oldu
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Son olarak Terzi dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Gaddar için bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı.

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Fox TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan 'Gaddar' dizisi için hazırlıklara başladı. Ay Yapım dizisinde Levent rolünü canlandıracak olan oyuncu, bölüm başına alacağı ücretle ise rekor kırdı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şimdiye kadar bölüm başına alınan en yüksek ücrete imza atan Ulusoy'un bölüm başına 2 milyonu aşan bir ücret geçecek. Böylece Çağatay Ulusoy, 'Aile' dizisiyle 1,5 milyona anlaşan Kıvanç Tatlutuğ’u aldığı ücrette geçmiş oldu.

Hürer Ebeoğlu'nun yazdığı 'Gaddar' dizisini Sinan Öztürk yönetecek.

 

Etiketler çağatay ulusoy gaddar ücret
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