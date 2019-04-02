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  3. 02 Nisan 2019 19:45

Türkücü Yavuz Bingöl hastaneye kaldırıldı

Türkücü Yavuz Bingöl'ün hastaneye kaldırılarak anjiyo olduğu ve kalbine 4 stent takıldığı açıklandı.

Türkücü Yavuz Bingöl hastaneye kaldırıldı
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Türkücü Yavuz Bingöl, hastanelik oldu. Yavuz Bingöl'ün menajeri Erden Demir, türkücünün anjiyo olduğunu ve kalbine dört tane stent takıldığını açıkladı.

Yavuz Bingöl'ün menajeri Erden Demir, türkücünün bugün anjiyo olduğunu ve kalbine dört tane stent takıldığını açıkladı.

İKİ AY ÖNCE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Geçen şubat ayında da hastaneye kaldırılan Yavuz Bingöl, ''Gece evde ağrım ve sancım oldu. Hastaneye gittim, mide yanması diye bana çeyrek serum verdiler ve taburcu ettiler. Sabah yine ağrılarım oldu ve acil olarak hastaneye geldim. Yapılan tetkikler sonucu safra kesemin iltihaplandığı ortaya çıktı'' açıklamasında bulunmuştu.

yavuz bingöl , hastane
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