Tuvana Türkay kış günü Boğaz'ın serin sularına atladı

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay'ın bir süre önce sahiplendiği yavru köpek denize düştü. Köpeğini kurtarmak isteyen Türkay da kendini Boğaz'ın serin sularına bıraktı.

Rol aldığı dizilerdeki başarısının yanı sıra şarkıcılık kariyeriyle de tanınan başarılı oyuncu Tuvana Türkay ile bir süredir aşk yaşadığı iş insanı İzzet Antebi, geçtiğimiz günlerde 3 aylık bir yavru köpek sahiplendi. Yogi adını verdikleri köpekleri ile dışarı çıkan çift, talihsiz bir kaza yaşadı.

KÖPEĞİ İÇİN DENİZE ATLADI

Çiftin 3 aylık yavru köpeği talihsiz bir kaza sonucu denize düştü. Köpeği Yogi'nin denizde çırpındığını gören Türkay da onu kurtarmak için kendini Boğaz'ın serin sularına bıraktı. Denizde üşüttüğü için rahatsızlanan Tuvana Türkay ise rahatsızlandı.

"KÖPEĞİMİ GÖRMESEYDİM VİCDAN AZABINDAN ÖLÜRDÜM"

Yaklaşık bir haftadır soğuk algınlığı nedeniyle istirahat eden oyuncu, yaşadığı korku dolu anları HT KULÜP Yazı İşleri Müdürü Reşit Özet'e anlattı: "Yoginin oynaması için balkon kapısını açmıştım. Ben de televizyon izliyordum. İki dakika geçmedi sesi kesildi. Bir an panik oldum. Yavru köpek olduğu için yokluğu hemen hissediliyor. Denize açılan kapıya bir baktım yarım aralanmış. Kapalı olan kapının yarım aralandığını görünce dışarı fırladım. Denize bakınca onu ileri doğru yüzerken gördüm. Merdiven olmadığı için ev ayakkabılarımı çıkarıp direkt denize atladım. Elbiselerle denize atladığım için akıntıda biraz zorlandım. Denizin ortasından aldım ama merdiven olmadığı için karaya çıkamadım. Komşuların hiçbiri duymadı. Akıntıda fazla olduğu için olduğumuz yerde duramadık. En sonunda en yakın merdiven neredeyse oraya doğru yogiyi itmeye başladım. Bu şekilde merdivene ulaşarak kimin evi olmadığını bilmeyerek merdivene çıktım. 10 dakika çıktığım evin bahçesinde ağladım. Birini görüp bağırdım yardım istedim. Görmeseydim herhalde boğulurdu ben de vicdan azabından ölürdüm."