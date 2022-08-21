Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisiyle yakalandı

Final yapan Üç Kuruş dizisinin Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu, yeni kız arkadaşıyla Marmaris'te görüntülendi.

Son olarak Üç Kuruş dizisi ve Erşan Kuneri'de rol alan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Berrak Tüzünataç ve Gülcan Arslan’la yaşadığı kısa süreli ilişkilerin ardından adı Ceren Kaçıkoç ve Nesrin Cavadzade ile anılan Uraz Kaygılaroğlu, yeni sevgilisiyle Marmaris'te görüntülendi.

Hürriyet'ten Kamil Sümer'in haberine göre, Bozburun’daki bir otelde 3 gün tatil yapan sevgililerin görüntülenmemek için odalarından pek çıkmadığı öğrenildi.

İkili tatilin son günü otelden çıkıp kendilerini bekleyen bota binerken objektife yansıdı.

Hürriyet