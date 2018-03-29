Ufak Tefek Cinayetler ekibinde şok ayrılık iddiası

Merve, Oya, Pelin ve Arzu adında 4 yakın arkadaşın entrikalarının konu olarak işlendiği Ufak Tefek Cinayetler dizisinin başrol oyuncusu Gökçe Bahadır'ın sezon sonu diziden ayrılacağı iddia edildi. Ufak Tefek Cinayetler'den önce yer aldığı Adı Efsane adlı diziden de yarıda ayrılan Gökçe Bahadır'ı gelecek sezon Ufak Tefek Cinayetler'de göremeyebiliriz.

Adı rol arkadaşı Mert Fırat ile aşk dedikodularına da karışan Gökçe Bahadır'ın Ufak Tefek Cinayetler'in Oya'sı olarak ne kadar devam edeceği meçhul. Ayrıca dizinin yayınlanan son bölümünde Merve ve Serhan'ın boşanma davalarının üç ay sonraya atılması, iddiaları kuvvetlendirdi.

Gökçe Bahadır'dan ilk hamle geldi Gökçe Bahadır'dan ilk hamle geldi

Oyuncu Gökçe Bahadır'dan Kadınlar Günü videosu Oyuncu Gökçe Bahadır'dan Kadınlar Günü videosu

YERİNE BENSU SORAL MI DÜŞÜNÜLÜYOR?

Diziden ayrılacağı söylenen Gökçe Bahadır'ın yerine Bensu Soral'ın kadroya dahil olacağı iddia edildi. İçerde dizisinde canlandırdığı Melek karakteri ile yıldızı parlayan Bensu Soral'ın Ufak Tefek Cinayetler'de hangi karakteri canlandıracağı ise bilinmiyor.