Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi

Karagül dizisindeki "Kendal Ağa" rolüyle tüm Türkiye'de nam salan oyuncu Mesut Akusta, bebeğini kucağına aldı.

"KÜRT İDRİS"İN KIZIYLA EVLENDİ

Akusta, geçen sene Haziran ayında, 2002 yılında vefat eden Kürt İdris lakaplı İdris Özbir'in kızı Şafak Özbir'le dünya evine girmişti. Şafak Özbir, aynı zamanda Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in de kız kardeşi, yani Erol'un görümcesi.

"BERFİN CANO'MUZ DÜNYAMIZA HOŞ GELMİŞ"

Bir yıllık evliliğin ilk meyvesi ise dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, "Berfin" ismini verdiği kızıyla doğumhanede çektirdiği fotoğrafı "Güzel kızımız Berfin Cano'muz dünyamıza hoş gelmiş" notuyla sosyal medyadan paylaştı.