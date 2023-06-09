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Ünlü damat adayı Caner Toygar evleniyor

Ünlü damat adayı Caner Toygar evleniyor
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Yıllar önce katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Caner Toygar, sevgilisiyle evlilik kararı aldığını duyurdu.

2004 yılında yayınlanan Gelinim Olur musun? yarışmasında Tülin ile yaşadığı aşkla tanınan ve sonrasında Gülben Ergen'in programında kafasında bardak kırarak hafızalara kazınan Caner Toygar, özel hayatıyla gündem oldu.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında muhabirlik yapan Caner Toygar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda evleneceğini duyurdu. Paylaşımında hiçbir detay vermeden sadece "Ve evleniyorum" yazan Toygar'ın kiminle birlikte olduğu ise henüz bilinmiyor.

EVLİLİĞİ 3 AY SÜRMÜŞTÜ
Caner Toygar, yıllar önce evlilik programında tanıştığı Berke Kentli ile nikah masasına oturmuş ancak evlilikleri kısa sürmüştü. Toygar'ın kendisine şiddet uyguladığını ve hakaret ettiğini iddia eden Kentli, suç duyurusunda bulunmuştu. Davada beraat eden Toygar, 3 ay evli kaldığı Berke Kentli ile boşanmıştı.

Etiketler caner toygar evlilik esra erol
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