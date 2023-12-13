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Ünlü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi

Ünlü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi
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Brooklyn 99 ve Homicide: Life on the Street dizilerindeki rolleriyle tanınan, Emmy ödüllü ünlü oyuncu Andre Braugher, 61 yaşında hayatını kaybetti.

Braugher'in basın sözcüsü Jennifer Allen, Associated Press'e yaptığı açıklamada aktörün geçirdiği kısa bir hastalıktan sonra öldüğünü söyledi.

Andre Braugher, 1998 yılında NBC'de yayınlanan "Homicide: Life on the Street" dizisinde canlandırdığı Dedektif Frank Pembleton rolüyle, Emmy Ödülü'nün sahibi oldu.

Usta aktör ikinci Emmy ödülünü ise 2006'da "Thief" adlı dizisiyle kazandı.

Braugher toplamda 11 Emmy ödülüne aday gösterildi.

Yıllar sonra, Andy Samberg'in başrolünü oynadığı "Brooklyn Nine-Nine "da Komiser Ray Holt rolüyle komediye geçiş yaptı.

Dizi 2013'ten 2021'e kadar NBC'de sekiz sezon boyunca devam etti.
#andre braugher

Etiketler Andre Braugher ünlü oyuncu
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