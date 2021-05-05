Ünlü oyuncu Bahar Şahin futbolcu aşkını ilan etti

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Beşiktaş'ta forma giyen ve transferin gözde isimlerinden Dorukhan Toköz'ün, Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Beşiktaşlı milli yıldız Dorukhan Toköz'le aşk yaşadığını ilan eden ünlü oyuncu Bahar Şahin, kısa sürede gündem olan paylaşımını sildi.

24.yaşını kutlayan güzel oyuncu Bahar Şahin, Dorukhan Toköz ile fotoğrafını "Lovelandık" notuyla paylaştı. Ancak Bahar Şahin, bu paylaşımını iki dakika içinde sildi. Güzel isim bir süre sonra ise Instagram hesabını kapattı.

Instagram'dan birbirini takip etmeyen ikilinin ilişkilerinin yeni başladığı kaydedildi.