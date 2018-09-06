Ünlü oyuncu ''Bergen''i canlandıracak

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, yeni sezonda 'Acıların Kadını' olarak tanınan Bergen'in hayatının anlatılacağı filmde başrol oynayacak.

'Fi' dizisi final yapan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yeni projesi sevenleri tarafından merakla beklenirken oyuncu cephesinden sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarıkaya, yeni sezonda ünlü sanatçı Bergen'in gençliğini oynayacak.

Akşam'ın haberine göre Serenay Sarıkaya, bu sezon beyazperde de kamera karşısında olacak. 'Acıların Kadını' olarak bilinen şarkıcı Bergen'in hayatını canlandıracağı konuşulan Sarıkaya, projeye 'evet' yanıtını verdi.

Vurularak 30 yaşında öldürülen Bergen'in, hayat hikayesinden etkilenen güzel oyuncunun yeni sezon için heyecanlı olduğu söylendi. Projenin cast çalışmaları devam ederken, Sarıkaya'nın ilerleyen günlerde imzayı atması bekleniyor.