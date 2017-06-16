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  3. 16 Haziran 2017 20:34

Ünlü oyuncu makyajsız görüntülendi

Uzun süredir Amerika'da olan ve İstanbul'a bir dizi projesi için gelen Saadet Işıl Aksoy makyajsız görüntülendi.

Ünlü oyuncu makyajsız görüntülendi
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Uzun süre Amerika’da yaşayan ve bir dizi projesi için İstanbul’a gelen Saadet Işıl Aksoy, önceki gün Nişanataşı’nda iş toplantısı sonrası objektiflerine takıldı.

Yüzünde sıfır makyaj olan Aksoy’un doğal güzelliği ortaya çıkması çevredekilere “Sıfır makyaj doğal güzellik böyle bir şey" dedirtti. Aksoy bu arada kolundaki madikal bileklik ilgili, “Biraz ağrım vardı ama doktora gittim önemli bir durum olmadığını söyleyerek bu bilekliği verdi. Bileğimdeki ağrı geçene kadar  birkaç gün bu bileklikle dolaşacağım” dedi.

saadet ışıl aksoy , makyaj