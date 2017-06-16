Ünlü oyuncu makyajsız görüntülendi

Uzun süre Amerika’da yaşayan ve bir dizi projesi için İstanbul’a gelen Saadet Işıl Aksoy, önceki gün Nişanataşı’nda iş toplantısı sonrası objektiflerine takıldı.

Yüzünde sıfır makyaj olan Aksoy’un doğal güzelliği ortaya çıkması çevredekilere “Sıfır makyaj doğal güzellik böyle bir şey" dedirtti. Aksoy bu arada kolundaki madikal bileklik ilgili, “Biraz ağrım vardı ama doktora gittim önemli bir durum olmadığını söyleyerek bu bilekliği verdi. Bileğimdeki ağrı geçene kadar birkaç gün bu bileklikle dolaşacağım” dedi.