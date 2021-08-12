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  3. Ünlü oyuncunun Türkiye'ye geliş nedeni belli oldu

Ünlü oyuncu Michele Morrone, estetik için Türkiye'ye geldi

Ünlü oyuncu Michele Morrone, estetik için Türkiye'ye geldi

Netflix'in en çok izlenen yapımlarından 365 Gün'ün başrol oyuncusu Michele Morrone, meme ucu operasyonu için Türkiye'ye geldi.

Yayınladığı döneme damga vuran 365 Gün'ün yakışıklı başrol oyuncusu Michele Morrene, estetik yaptırmak için Türkiye geldi. Boş vakitlerinde İstanbul'u gezen oyuncu, deniz kenarında çektirdiği pozlarını da 12 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

MEME UCU OPERASYONU GEÇİRECEK
Pozlarıyla her daim adından söz ettiren yakışıklı oyuncunun estetik operasyon geçirmek için Türkiye'ye geldiği ileri sürüldü. Meme uçlarının büyüklüğünden rahatsız olan Michele Morrone daha önce de küçültmek istediğini dile getirmişti.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA POZ VERDİ
İstanbul'a gelişi büyük yankı uyandıran oyuncu, sahil de çektirdiği pozları da Instagram hesabından paylaştı. Genç oyuncunun paylaşımı kısa sürede 1,7 milyon beğeni alırken Türk hayranları fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu.

Etiketler netflix 365 gün meme ucu estetik
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