Ünlü oyuncudan sevişme sahnesi açıklaması

Ayça Ayşin Turan , Çağatay Ulusoy'la olan sevişme sahneleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ilk Netflix dizisi Hakan: Muhafız'ın (The Protector) başrol oyuncusu Ayça Ayşin Turan'dan itiraf geldi.

Ünlülerin akın ettiği galaya başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile katıldı. Kırmızı halıda boy gösteren ünlü isimler şıklıklarıyla da dikkat çekti. 14 Aralık Cuma günü yayına girecek olan dizinin başrol oyuncularından Ayça Ayşin Turan ise, Çağatay Ulusoy'la olan sevişme sahneleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Güzel oyuncu Turan, kırmızı halıda bekleyen muhabirlerin kendisine sevişme sahnesini sorması üzerine, bu konuda bir kompleksinin olmadığını net bir şekilde gösterdi.

90 ülkede yayınlanmaya başlayacak olan dizinin yıldızı, Çağatay Ulusoy'la olan ateşli sevişme sahnesi hakkında, "Biz profesyonel insanlarız işimizi yaptık” diyerek dizide hiç zorlanmadığını ve çok rahat olduğunu dile getirdi.

Heyecanlı halleri ile de dikkatlerden kaçmayan Ayça Ayşin Turan, “Biz elimizden geleni yaptık gerisi seyircide” şeklinde konuştu.