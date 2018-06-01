Ünlü rapçi uyuşturucudan tutuklandı

İzmir polisi tarafından gözaltına alınan ünlü rapçiler Khontkar sahne adıyla tanınan Onur Dinç ve Young Bego olarak bilinen Uğur B.'nin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Onur Dinç'in Konak'taki evinde 10 adet alüminyum jelatin içerisinde esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 2 adet uyuşturucu madde öğütücü ele geçirildi. Onur Dinç tutuklanırken, aralarında Uğur B.'nin de bulunduğu 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla özendirilmesinin ve kullanımın kolaylaştırılmasının önüne geçmek için çalışma başlattı. Video paylaşım sitelerinde yer alan ünlü rapçiler Khontkar ve Young Bego'nun kliplerinde uyuşturucu maddelerinin kullanımını özendirici nitelikte sözlere ve görüntüler yer aldığı, şarkılarında uyuşturucuyu özendirdikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Klipleri izleyen polis ekipleri, izleyende uyuşturucu madde olduğu izlenimi bırakan çeşitli materyallerin kullanıldığını ve bazı görüntülerde ve sözlerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendiren sözlerin, cümlelerin geçtiğini tespit etti.

İZMİR'DEKİ ADRESLERİNE OPERASYON

Yapılan araştırmada Khontkar ve Young Bego adlı ünlü rapçilerin İzmir'deki adresleri tespit edildi. Khontkar adıyla tanınan Onur Dinç'in (Fotoğraftaki) Konak ilçesinde, Young Bego olarak bilinen Uğur B.'nin ise Balçova ilçesinde bulunduğu belirlendi. Dün eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda Onur Dinç'in Konak'taki evinde meşe tabir edilen içime veya satışa hazır hale getirilmiş 10 adet alüminyum jelatin içerisinde esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 2 adet uyuşturucu madde öğütücü ele geçirildi. Evdeki Onur Dinç ile M.D. ve A.Ö. adlı şahıslar gözaltına alındı.

TOPLAM 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Balçova İlçesinde bulunan Uğur B.'nin adresinde yapılan aramada ise 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 2 adet uyuşturucu madde öğütücü ve düzenek içerisinde kırıntı halinde esrar maddesi ele geçirildi. Uğur B. ile B.Ç. gözaltına alındı. Böylece toplam 5 kişi gözaltına alınmış oldu.

KHONTKAR TUTUKLANDI

Ünlü rapçiler Onur Dinç ile Uğur D. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme ve bu nitelikle yayın yapma" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma ve bulundurma" suçlarından işlem yapıldı.

Diğer zanlılar M.D., B.Ç. ve A.Ö. hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma ve bulundurma" suçlamalarından adliyeye sevk edildi. Khontkar adıyla bilinen Onur Dinç tutuklanırken, 4 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.