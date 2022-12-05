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Ünlü şarkıcı, Hande Erçel'e aşkını ilan etti: ''Evlenilecek kadın''

Ünlü şarkıcı, Hande Erçel'e aşkını ilan etti: ''Evlenilecek kadın''
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Hem güzelliği hem projeleri hem de aşk yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel'in bir "gizli hayranı" daha çıktı. Ünlü şarkıcı Erçel için "Bana 'evet' desin ya da demesin... Ben onu evlenilecek kız olarak görüyorum" dedi.

Katıldığı bir canlı yayında 58 yaşındaki ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, kendisinden 29 yaş küçük güzel oyuncu Hande Erçel'e ilan-ı aşk etti. 

Erçel'i çok sevdiğin, kimseyle kıyaslayamadığını canlı yayında söyleyen Morgül, "1997 yılında dünyada olsaydı onunla kesin evlenmek isterdim" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Morgül şöyle konuştu:

"1997 yılında şöhret olduğumda Hande Erçel dünyada olsaydı onunla kesin evlenmek isterdim. Bana 'evet' desin ya da demesin... Ben onu evlenilecek kız olarak görüyorum. Bir aile kızı olarak görüyorum."

Etiketler evlilik teklifi ilan-ı aşk hande erçel yılmaz morgül
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