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Ünlü şarkıcı konserde kaza geçirdi!

Ünlü şarkıcı konserde kaza geçirdi!

Memleketi İzmir'de verdiği konser sırasında meydana gelen kaza sonrası Işın Karaca'nın ayağı alçıya alındı.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, dün akşam memleketi İzmir'de konser verirken talihsiz bir kaza yaşadı. Sahnede ayağı kayınca yere düşen ünlü şarkıcı, hastaneye kaldırıldı.

AYAĞI ALÇIYA ALINDI
Geceyi hastanede geçiren Işın Karaca'nın sağ ayağı alçıya alındı. Instagram'dan hastane görüntülerini yayınlayan Işın Karaca paylaşımına ''İş kazası deyip geçmeyelim... Topuklu ayakkabıdan düşmekte marifet ister'' diye yazdı.

Etiketler ışın karaca kaza
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