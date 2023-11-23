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Ünlü şarkıcıdan cinsel taciz ve saldırı

Ünlü şarkıcıdan cinsel taciz ve saldırı
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Eski model Sheila Kennedy, Guns N' Roses'ın solisti Axl Rose tarafından cinsel saldırıya uğradığını, darp edildiğini belirterek tazminat talebiyle dava açtı.

Ünlü ABD'li rock grubu Guns N' Roses'ın solisti Axl Rose cinsel taciz suçlamasıyla gündeme geldi. Eski model Sheila Kennedy, ünlü şarkıcıya cinsel saldırı ve darp suçlamalarıyla dava açtı.

Rose'un 1989'da New York'taki bir otel odasında kendisine saldırdığını iddia eden Kennedy, davada Rose'un kasten acı çektirme, duygusal stres ve cinsiyet motivasyonlu şiddet suçlamalarıyla tazminat ödemesini talep etti.

26 yaşında Penthouse dergisinin modeliyken şarkıcıyla New York'taki bir gece kulübünde tanışan Kennedy, otel suitinde Rose'un kendisine fiziksel ve cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.

BBC'nin haberine göre, modelin avukatları davanın bir jüri tarafından karara bağlanmasını istedi.

Guns N' Roses'ın solisti Axl Rose'un avukatları yorum taleplerine yanıt vermedi.

Etiketler Axl Rose Guns N' Roses cinsel saldırı darp şiddet dava
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