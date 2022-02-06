Ünlü şarkıcıdan salgın için dikkat çeken sözler: ''Eğlence olmasa, salgın biter''

Şarkıcı Cenk Eren, Sağlık Bakanı Koca'nın güncel koronavirüs verilerini açıkladığı paylaşımına canlı müzik yasağına değinerek tepki gösterdi. Eren, "Aslında eğlence olmasa Covid hemen biter" dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 87 bin 934 yeni vaka tespit edildi. Bakanlığın açıklamasına göre, 201 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Koca, verileri “Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi ihmalkârlığa sevk etmemeli. Sağlık şartları Covid-19’u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım” açıklamasıyla paylaştı.

CENK EREN’DEN MÜZİK YASAĞI TEPKİSİ

Bakan Koca’nın güncel verileri açıkladığı paylaşımını alıntılayan Cenk Eren, müzik yasağına değindi. Eren, şunları belirtti:

Bir de şu canlı müzik yasağını saat 24:00’ten 20:00’ye çekersek bu Covid belasından kurtulacağız sayın Fahrettin Koca. Bunu da lütfen dikkate alalım.

Hatta bitecekse 18:00’e falan da çekebilirsiniz ya da toptan da kaldırabilirsiniz. Aslında eğlence olmasa Covid hemen biter.