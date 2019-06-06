Ünlü Youtuber Enes Batur'a kötü haber

Enes Batur, kısa süre önce evleneceğini duyurarak arkadaş çevresiyle birlikte hayranlarını da şoke etmişti. Enes Batur’un evliliğinin gerçek olup olmadığı uzun süre tartışılırken kısa süre sonra yeni filmi ‘Enes Batur Gerçek Kahraman’ vizyona girdi. Evliliğin, yeni filmin tanıtımı amaçlı olarak gerçekleştirildiği ortaya çıkarken gişe rakamları evlilik oyununun işe yaramadığını gösterdi.

Enes Batur, filmin vizyona girmesine bir hafta kala rol arkadaşı Damla Aslanalp ile evlendiğini iddia ederek reklam çalışması yapmıştı. Rakamlara göre; bu pek işe yaramadı. Filmi çıkmadan önce evlenerek kafaları bir hayli karıştıran Enes Batur'un son filminin ilk üç gün gişe rakamları belli oldu.

Enes Batur, 'Enes Batur Gerçek Kahraman' adlı filmiyle 3 günde 90 bin 353 kişiye ulaştı. Batur'un bu süre zarfındaki hasılatı ise 1 milyon 407 bin TL oldu. Yapımcısı filme 6 milyon lira harcamıştı.

HEDEFİ YÜKSEKTİ AMA...

Youtuber Enes Batur'un yeni filmi Gerçek Kahraman, gişede umduğunu bulamadı. Enes Batur, filmin galasında hedefi yüksek tutmuş ve gelmiş geçmiş en yüksek gişeye ulaşmak istediğini açıklamıştı.