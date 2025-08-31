  1. Anasayfa
Usta oyuncu Anta Toros hayatını kaybetti
Birçok dizi ve film projesinde yer alan usta oyuncu Anta Toros, hayatını kaybetti.

Türk sinemasının usta isimlerinden Anta Toros, 77 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi, Film San Vakfı sosyal medya hesabından duyurdu.

Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, paylaşımında, “Sinema ve tiyatro sanatçısı Anta Toros’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ünlü tiyatrocu Nedim Saban ise duygularını, “Çok üzgünüm Anta’cığım, geriye güzel anılar kaldı” sözleriyle dile getirdi.

Anta Toros, ‘Adını Feriha Koydum’, ‘Çocuklar Duymasın’, ‘Acı Hayat’ ve ‘Yarım Elma’ gibi pek çok yapımda yer aldı. Vefatı, başta ailesi olmak üzere sanat camiasında ve sevenlerinde büyük üzüntü yarattı.

Toros’un eşi Misak Toros da 2010 yılında hayata veda etmişti.

