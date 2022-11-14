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Uzun süredir ekranlardan uzak olan Burçin Terzioğlu ekranlara geri dönüyor

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Burçin Terzioğlu ekranlara geri dönüyor
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Poyraz Karayel dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiren Burçin Terzioğlu uzun zamandır ekranlardan uzak kalmıştı. Terzioğlu izlenme rekorları kırmayı hedefleyen diziyle yeniden ekranlara dönüyor.

Son olarak kadın haklarına dikkat çektiği “Yalancı” adlı dizideki performansıyla beğeni toplayan Burçin Terzioğlu, az ancak etkili rollerde oynadığı projeler seçen oyuncuların başında geliyor. Bu sezon aldığı birçok teklifi kabul etmeyen Terzioğlu, beIN CONNECT için çekilecek çok özel bir diziyle prensipte anlaştığı öğrenildi.

Dizide bir cinayet olayı konu alınacak

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği “Zehirli Sarmaşık” adlı diziyi Gökçen Usta yönetecek. Bir cinayet olayıyla başlayacak olan dizide Terzioğlu, Onur Tuna ile partner olacak. Savaş Ecevit Korkmaz yazdığı dizinin başrol oyuncuları arasında ödüllü oyuncu Feyyaz Duman da var. Projenin hazırlıkları sürüyor.

TV100

Etiketler Burçin Terzioğlu
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