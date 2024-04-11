  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu

Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu

Güncelleme:

Ünlü futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, intihara kalkıştı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile intihar edeceğini söyleyen Yağmur Sarnıç’ın tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Eski milli futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, bugün Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde bulunan evinde çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı videoda intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine ikamete giden polis ekipleri, Yağmur Sarnıç’ın fazla antidepresan ilacı kullanarak intihara kalkıştığını belirledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sarnıç, tedbir amacıyla Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yağmur Sarnıç’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

İHA

Etiketler Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç yağmur sarnıç emre aşık'ın eski eşi intihar intihar girişimi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da bayram yoğunluğu: Trafik durma noktasına geldi İstanbul'da bayram yoğunluğu: Trafik durma noktasına geldi Tatilciler akın etti, bir ilçemizin nüfusu 1 milyona dayandı Tatilciler akın etti, bir ilçemizin nüfusu 1 milyona dayandı MHP ''erken seçim'' için kararını verdi MHP ''erken seçim'' için kararını verdi Fenerbahçe'nin tur umudu İstanbul'a kaldı Fenerbahçe'nin tur umudu İstanbul'a kaldı Sağanak yağışlar bir ilimizi fena vurdu: 1 kişi öldü Sağanak yağışlar bir ilimizi fena vurdu: 1 kişi öldü Dünya Bankası'ndan Türkiye'deki enflasyon için dikkat çeken tahmin Dünya Bankası'ndan Türkiye'deki enflasyon için dikkat çeken tahmin Milli dalgıç nefes egzersizi yaparken hayatını kaybetti Milli dalgıç nefes egzersizi yaparken hayatını kaybetti Bayram günü İstanbul'dan akıl almaz görüntü Bayram günü İstanbul'dan akıl almaz görüntü