Yaptığı tahminlerle dikkat çeken ünlü astrolog Survivor'ı kazanacak ismi açıkladı

Daha önce yaptığı tahminleri doğru çıkan ünlü astrolog Meral Çolak, bu sefer de TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasını kazanacak ismi açıkladı.

Ertem Şener'in sunduğu Var Odası'nda ilginç anlar yaşandı. İnisiyatör Meral Çolak VAR Odası'na konuk oldu ve tahminlerde bulundu.

İnisiyatör Meral Çolak daha önce de yaptığı isabetli tahminlerle bir çok kez şaşırtmıştı.

Ertem Şener İnisiyatör Meral Çolak'a Türkiye Galler maçını sordu. ve İnisiyatör Meral Çolak'tan başarısız olacağı yanıtı aldı.

Sergen Yalçın'la ilgili de tahminlerde bulunan İnisiyatör Meral Çolak Sergen Yalçın için "Beşiktaş'tan gidecek ama geri gelecek" dedi.

Asıl bomba ise Survivor ile ilgili sorusu oldu. Ertem Şener İnisiyatör Meral Çolak'a Survivor 2021'i kazanacak olan ismi sordu. Aldığı yanıt ise bir hayli ilginiçti.

Survivor'ı bir kadının kazanacağını söyleyen İnisiyatör Meral Çolak, "Uzun boylu, kumral küçük burunlu ve tuhaf mimikleri var" diyerek Aleyna Kalaycıoğlu'nu işaret etti.

İnisiyatör Meral Çolak kimdir?

Kendisi ünlü bir astrolog olan Meral Çolak tahminleriyle ünlüdür. Astrolog olan Meral Çolak aylar öncesinden Beşiktaş'ın şampiyonluğunu bilmişti.

Meral Çolak programda Galatasaray Yeni Başkanı'nı da açıkladı. "Yiğit Şardan başkan olacak" dedi.

tv100