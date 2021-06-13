  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Yaptığı tahminlerle dikkat çeken ünlü astrolog Survivor'ı kazanacak ismi açıkladı

Yaptığı tahminlerle dikkat çeken ünlü astrolog Survivor'ı kazanacak ismi açıkladı

Yaptığı tahminlerle dikkat çeken ünlü astrolog Survivor'ı kazanacak ismi açıkladı

Daha önce yaptığı tahminleri doğru çıkan ünlü astrolog Meral Çolak, bu sefer de TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasını kazanacak ismi açıkladı.

Ertem Şener'in sunduğu Var Odası'nda ilginç anlar yaşandı. İnisiyatör Meral Çolak VAR Odası'na konuk oldu ve tahminlerde bulundu. 

İnisiyatör Meral Çolak daha önce de yaptığı isabetli tahminlerle bir çok kez şaşırtmıştı. 

Ertem Şener İnisiyatör Meral Çolak'a Türkiye Galler maçını sordu. ve İnisiyatör Meral Çolak'tan başarısız olacağı yanıtı aldı.

 Sergen Yalçın'la ilgili de tahminlerde bulunan İnisiyatör Meral Çolak Sergen Yalçın için "Beşiktaş'tan gidecek ama geri gelecek" dedi.

Asıl bomba ise Survivor ile ilgili sorusu oldu. Ertem Şener İnisiyatör Meral Çolak'a Survivor 2021'i kazanacak olan ismi sordu. Aldığı yanıt ise bir hayli ilginiçti. 

Survivor'ı bir kadının kazanacağını söyleyen İnisiyatör Meral Çolak, "Uzun boylu, kumral küçük burunlu ve tuhaf mimikleri var" diyerek Aleyna Kalaycıoğlu'nu işaret etti. 

  İnisiyatör Meral Çolak kimdir?

Kendisi ünlü bir astrolog olan Meral Çolak tahminleriyle ünlüdür. Astrolog olan Meral Çolak aylar öncesinden Beşiktaş'ın şampiyonluğunu bilmişti.

Meral Çolak programda Galatasaray Yeni Başkanı'nı da açıkladı. "Yiğit Şardan başkan olacak"  dedi. 

tv100

Etiketler meral çolak survivor survivor'ı kim kazanacak astrolog
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçeli yıldız Beşiktaş ile anlaştı: İşte son dakika transfer haberleri
Son anket sonuçlarına göre ittifakların oy durumları
Dünya bunu konuşuyor: Biden'dan skandal hareket
Sedat Peker yakalandı iddiası gündeme bomba gibi düştü
Moskova'da dikkat çeken kampanya: Aşı olana araba hediye
İddiaları yalanlamıştı... Buket Aydın ve Emir Sarıgül fena yakalandı
Skandallar bitmiyor: Belediye başkanının 7 danışmanına 1 milyon lira maaş
Diyanet-Sen’in çocuk dergisinde skandal görsel
Kovid-19 belirtileri güncellendi: İşte en yaygın belirtiler
Yazı unutun! Yağışlı hava fena vuracak...