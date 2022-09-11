Yasmin Erbil'den ''Hadise'' isyanı: İğrenç...

Hadise'nin sahne tarzına takan ve danslarına laf eden Pınar Eliçe, Bilal Özcan ve Didem Delen'e tepkiler sürerken bir tepki de Yasmin Erbil'den geldi.

Hadise'nin tarzını diline dolayan Pınar Eliçe, Bilal Özcan ve Didem Delen yorumları ve üsluplarıyla sosyal medyanın gündeminde. Hadise'nin dansına dair konuşan Bilal Özcan'ın "Külodunu gösterdi" diyerek herkesi şoke etti.

Yoruma tepkiler sürerken Yasmin Erbil de izledikleri karşısında şoke oldu ve "İğrenç" diyerek sitem etti.

MEHMET ALİ ERBİL YORUMU YAĞDI

Ancak Erbil'in yorumunu gören sosyal medya kullanıcıları hemen genç kadına babası Mehmet Ali Erbil'i hatırlattı.

Takipçiler Yasmin Erbil'e "Baban da bu üsluba sahip", "Sanki baban çok farklı" yorumları yaptı.

Yasmin Erbil ise bu yorumlara sinirlenerek "Her şeye babamı karıştırmasanız mı? Benim de kendi fikirlerim var ya" dedi.