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Yeşim Salkım'dan olay yaratan Hakan Uzan açıklaması: Keşke aldatsaydım

Yeşim Salkım'dan olay yaratan Hakan Uzan açıklaması: Keşke aldatsaydım
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Yeşim Salkım boşandığı iş insanı Hakan Uzan'la ilgili Enver Aysever'e yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Yeşim Salkım 2001 yılında boşandığı iş insanı Hakan Uzan'a dair zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Daha önce "Evlendiğim gün ‘Ben ne yaptım’ dedim. Ben onun gözünde bir eşyaydım. Evlenmiştik ve bitmişti" diyen Salkım katıldığı yayında ilginç ifadeler kullandı.

Enver Aysever'e konuk olan şarkıcı "Ben Hakan ile evlendiğimde 26 yaşındaydım, o beni aldattı ben onu aldatmadım aldatmayı da çok düşündüm, açık açık söyleyeyim o kadar aldatıldım ki aldatayım da içim rahatlasın dedim" diyerek şaşırttı.

Yeşim Salkım "Ben o evlilikte çok yaralanmıştım çok gençtim gençliğimin verdiği cehaletle her şeyi yapabilecek durumdaydım, dedim ki 'Beni boşa yoksa seni aldatacağım' dedim" itirafıyla gündem oldu.

Etiketler yeşim salkım açıklama hakan uzan
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