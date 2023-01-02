Yok artık! Kadir Doğulu'nun anlattığı hikaye çalıntı mı?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına eşi Neslihan Atagül ile katılan Kadir Doğulu'nun ilişkilerine dair anlattığı hikayenin çalıntı olduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahneye çıkarak Bal Böceği şarkısını söyledi. Performanslarından sonra jüri üyeleriyle sohbet eden çiftten Doğulu, evliliklerinde yaşadıkları bir olayı anlattı.

EŞİYLE YAŞADIKLARI TARTIŞMAYI ANLATTI

Yaşadıkları bir tartışmayı anlatan Kadir Doğulu, "Bir keresinde çok büyük bir tartışma yaşadık. Ben kapıyı vurup çıktım. İşlerimi halledip akşam eve geldiğimde koltukta uyuyakalmıştı. Normalde onu hayatta orada yatırmaz kucağıma alır yatağa götürürüm. O gün yapmadım çünkü kızgındım. Yatak odasına gidip yattım. Sabah yanıma geldi. İkimiz de kızgınız. Ben acaba biraz ara mı versek diye sordum o da 'tamam verelim' dedi. Birkaç saat geçti, evde birlikte vakit geçirdik. Ben tam dışarı çıkacakken geldi boynumda öptü. Sonra oturup konuştuk. Konuşurken ben dün gece eve geldim dedim o da 'fark ettim' dedi. Ben seni normalde yukarı götürürdüm ama götürmedim dedim. O da 'beni almanı çok bekledim' dedi. Ben de çok bekledim 'acaba aç mısın?' diye soracaksın diye dedim. O gün bizim miladımız var. Konuşarak çok şey anlaşılabiliyor" dedi.

HİKAYENİN ÇALINTI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Doğulu'nun anlattıkları yazar ve aile danışmanı Adem Güneş'in Twitter'da paylaştığı bir hikayeye benzetildi. Kısa sürede Twitter'da gündem olan Doğulu için "Hikaye çalıntı, çok komik ya" yorumları yapıldı. Ünlü çift ise yorumlara sessiz kaldı.