Yunus Emre ile Seda tartıştı, Acun Ilıcalı çıldırdı: ''Sen nerede zannediyorsun kendini''

Bu yıl tartışmaların, kavgaların bitmediği Survivor All Star'da ceza rekortmeni Yunus Emre ile Acun Ilıcalı arasındaki tartışma konseye damgasını vurdu.

TV8 ekranlarında bu yıl tartışmalarla, kavgalarla yaşanan skandallarla ekranlara gelen Survivor All Star'da sular hiç durulmuyor.

Survivor All Star'ın son bölümüne ise Seda ve Yunus Emre arasındaki gerilim damgasını vururken, Acun Ilıcalı adeta çileden çıktı.

Yunus Emre ve Seda adaya konseyinde tartışırken Yunus Emre sinirlerine hakim olamadı ve 'Acun abi ben kafayı yiyeceğim ya. Ben çıksam mı?' diye sordu.

Acun Ilıcalı bu soru ve Yunus Emre'nin tavırları karşısında çok sinirlendi ve 'Sen bir dinlesene beni. Nerede zannediyorsun kendini? 50 kere ceza yemişsin susamıyor musun hala? Sen ne diyorsun söylesene. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin iflah olma şansın sıfır, düzelme şansın sıfır! Biz de bu belayı çekmek zorundayız zannediyorsun değil mi?' diye bağırdı.

Acun Ilıcalı ve Yunus Emre arasındaki bu gergin anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken 'Yunus Emre diskalifiye mi olacak?' soruları da gündeme geldi.