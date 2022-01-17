Yüsra Geyik ve Onur Bay'dan sosyal medyayı sallayan poz!

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar ile ünlenen Onur Bay ile Yüsra Geyik, sosyal medyada paylaştıkları samimi pozlarıyla dikkat çekti.

Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı ve oğlu olarak yer alan ve adeta dizide büyüyen Onur Bay ve Yüsra Geyik, geçtiğimiz sezon birlikte kadrodan ayrıldı. Diziden ayrılmalarına rağmen görüşmeye devam eden ikili, dün akşam yine bir araya geldi.

SAMİMİ POZLARI DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ikili, samimi bir poz vererek takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. İkilinin kalp emojisiyle paylaştığı poz, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Arka Sokaklar'dan ayrılan 31 yaşındaki Yüsra Geyik, yine Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin kadrosuna dahil oldu. 26 yaşındaki Onur Bay ise son olarak FOX TV'de yayınlanan Son Yaz dizisinde rol aldı.

Instagram'da 378 bin takipçisi bulunan Yüsra Geyik, cesur paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.



