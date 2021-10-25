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A Haber sunucusu Erkan Tan koronavirüse yakalandı

A Haber sunucusu Erkan Tan koronavirüse yakalandı

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen A Haber'de izleyicinin "ver mehteri ver" bağırışlarıyla tanıdığı, Sabah Ajansı programını sunan gazeteci Erkan Tan, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından kötü haberi paylaşan Tan, "Sonunda hastalık bizi de tuttu. Koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı…Aşılarım tam, genel durumum Elhamdüllillah iyidir. Şimdilik soğuk algınlığı belirtileri var. Karantina kuralları gereği televizyon yayınlarına ara vermiş bulunuyorum. ALLAH’ım hasta kullarına şifa bağışla…" ifadelerini kullandı.

Etiketler erkan tan ahaber koronavirüs covid-19
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