A Haber'de çok konuşulacak Kanal İstanbul savunması

A Haber kanalında yayınlanan programda eleştirilerin odak noktası haline gelen Kanal İstanbul projesi "altında 10 gemi dolusu altın var" denilerek savunuldu.

Muhalefetten yükselen itirazlara karşılık AK Parti iktidarı Kanal İstanbul projesindeki ısrarından vazgeçmiyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün düzenlediği basın toplantısında 'felaket, ihanet ve cinayet projesi' olarak nitelediği Kanal İstanbul projesinin zararlarını 15 madde ile açıkladı.

Ekrem İmamoğlu projenin zararlarını 15 madde ile açıkladı: Kanal İstanbul her yönüyle; felaket, ihanet ve cinayet projesidir

Bilim ve siyaset dünyasından gelen tüm itirazlara rağmen hükümete yakınlığıyla bilinen A Haber programında ilginç bir Kanal İstanbul programına yer verildi.

Programda konuşan Kağan Kurtoğlu Kanal İstanbul projesini "Kanal İstanbul'un altında tapınakçılardan kalan 10 gemi dolusu altın var" diyerek savundu.

Kurtoğlu şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Cumhurbaşkanına yüklenilmesinin en büyük sebebi Kanal İstanbul projesi. Vatikan kaynaklarından aldığım bilgilere göre Kanal İstanbul'un altında tapınakçılardan kalan 10 gemi dolusu altın var. Fransa'dan kaçırdıkları hazineler var. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda bilgiye sahip."