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A Haber'deki seçim yayınında mikrofon açık kalınca...

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AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen A Haber'deki seçim canlı yayınında mikrofon açık unutuldu. Seçim sonuçlarını yorumlayan konukların arasındaki diyalog yayına yansıdı.

A Haber'in canlı seçim programında açık unutulan mikrofondan ekrana yansıyan ses gündem oldu.

Konuklardan Hilal Kaplan, sandıktan çıkan oy oranlarını yorumladığı sırada sırada diğer iki konuk arasında Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Öndeyiz" paylaşımı hakkındaki "Kılıçdaroğlu öndeyiz demiş" sözleri yayına yansıdı.

Etiketler a haber ahaber öndeyiz canlı yayın mikrofon mikrofon açık kaldı
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