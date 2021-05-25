A Haber’den utandıran haber... Bir de ''mutluluk'' dediler

AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen A Haber, İstanbul Arnavutköy’de yaşayan ve çöp konteynerlarından kağıt toplayan çocukların görüntülerini “Arnavutköy’deki 5 çocuğun mutluluğu” şeklinde yayınladı.

A Haber kağıt toplayan çocukların görüntülerini “Kağıt toplama işini bitiren 5 kardeş dönüş yolunu eğlenceye çevirdi. Arnavutköy İmrahor Mahallesi’nde yaşayan 5 çocuk geri dönüşümde kullanılabilen atıkları toplayarak ailelerine destek oluyor. Gün içerisinde çöp konteynerlarını ve sokakları gezerek kağıt toplayan kardeşler akşam evlerinin bulunduğu bölgeye topladıklarını boşalttı. İşlerini bitiren çocuklar oyun oynamaya başladı. Kardeşlerin en büyüğü arabayı iterken küçüklerse kağıt toplama aracına binerek doyasıya eğlendi. Kağıt topladıkları araçlarıyla vakit geçiren kardeşlerin görüntüleri iç ısıttı” ifadeleriyle sundu.