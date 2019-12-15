Abdurrahman Dilipak'tan ''Aleyna Tilki'' tepkisi !

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sponsorluğunda, Forbes dergisi tarafından ilham veren gençlerin ödüllendirildiği "30 Altı 30" programında şarkıcı Aleyna Tilki’ye de "ilham veren genç" ödülü verileceği haberlerin gündeme bomba gibi düştü. Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak bu habere sert çıktı.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sponsorluğunda Forbes dergisinin yayınladığı 'ilham veren 30 yaş altı 30 genç listesi'ne şarkıcı Aleyna Tilki'nin de eklenmesini sert bir dille eleştirdi.

"Hani şu Satanist şarkıcı kız" diye bahsettiği Aleyna Tilki'nin çektirdiği fotoğraflara dikkati çekerek yazdığı yazıyla eleştirilerini sıraladı. İşte Dilipak'ın, "Nobel ödülünden Aleyna Tilki’ye" başlıklı yazısından konuyla ilgili kısım:

"...İçimizdeki AKP’liler dedim de, son skandalı biliyorsunuz: Aleyna Tilki. Hani şu Satanist şarkıcı kız. Daha 19’unda. Çocuk yaşta verdiği pozları, mesajları biliyorsunuz. Kimlerin onu star yaptığını da.

Onlar star yaptı, biz örnek / rol model ilan ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık ile AKP’nin Media’sından Turkuaz Media grubundan Forbes Dergisi iş birliğinde başlatılan, 30 yaş altında spor, sanat, eğitim, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkıp, “30 Altı 30” programında yer alanlara “Gücümüz Gençliğimiz” ödüllerini verdi. İnsani gelişim indeksi bir sonraki yıl herhalde Türkiye’deki bu müthiş değişimi ödüllendirmek için bizi de Nobel’e aday gösterirler!

Bakan, Aleyna Tilki’yi tanımıyor mu idi? Bakanlık bürokratının hiçbir itirazı olmadı mı? Turkuaz Media nasıl bu yanlışın farkına varmadı.

Gerçi Bakanlık dün akşam saatlerinde organizasyon için sadece kongre salonunu tahsis etmek suretiyle mekan desteği sağladığını, ödüllerin kimlere verileceği ve jüri seçiminde herhangi bir dahli bulunmadığını açıkladı ama…

Hatta Erdoğan’ın Beştepe’de düzenlediği ödül töreni bile geri plana düştü. Oysa orada daha ciddi ve önemli bir ödül töreni vardı.

Yazık! Neyse Aleyna yurtdışında olduğu için törene katılamadı. Katılsaydı belki ödülü alırken Şeytanını selamlamak için Şeytan boynuzları işareti “Gene Simmons Devil Horns” yapabilirdi. Örnek sanatçı kızımız ödül alırken içinden belki de “I greet my devil, victory is ours” diye mırıldanacaktı. Böyle giderse zaten bunu içinden söylemeye gerek kalmayacak. Zaten ödül verenler bunu kabullenmiş gözüküyor. Özgür bir sanatçı muzipliği işte! Ama siyaset, ama Media, hem de bizim “Muhafazakar Demokratlar” niye bu pis işlere, rezilliklere bu kadar kolay alet olur ve bu tuzaklara düşerler. Hadi, şimdi temizleyin bu işi bakalım. Bu işin sorumlusu kim, bulup hesap sorabilecek misiniz? Yoksa sizi eleştirenlere mi kızacaksınız.

Bakın, yarın yine böyle bir halt yerseniz, bakarsanız, yanlışlıkla ödül verdiğiniz biri çıkar ve Aleyna Tilki ile aynı karede görünmek istemediği, aynı jüri tarafından ödüllendirilmek istemediği için ödülünü iade edebilir. O zaman daha da zor durumda kalırsınız.

Herkes 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Bosna soykırımını inkar eden Peter Handke’ye verilmesine karşı çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra AKP, CHP, MHP, İyi Parti de ödülün Handke’ye verilmesine sert tepki gösterdi. Bu son örnek aslında tam da bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu dedirtecek bir tercih oldu."

BAKANLIK LİSTEDEN ÇIKARDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sponsorluğunda, Forbes dergisi tarafından ilham veren gençlerin ödüllendirildiği "30 Altı 30" programında şarkıcı Aleyna Tilki de yer almıştı. Birçok kişi Aleyna Tilki'nin "ilham veren genç" olarak ödüllendirilmesine tepki gösterdi. Bakanlık, resmi sitesinde yayınladığı listede Aleyna Tilki'ye yer vermedi ve listeyi 29 kişiye düşürdü.

Ancak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun katıldığı ödül töreninde Aleyna Tilki'nin de isminin ödül alanlar arasında yer aldığı dikkat çekmişti.