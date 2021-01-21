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  3. 21 Ocak 2021 20:30

Acun Ilıcalı'dan Exxen ile yurt dışı atağı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan yeni dijital platform Exxen, artık yurt dışından izlenebilecek.

Acun Ilıcalı'dan Exxen ile yurt dışı atağı
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Exxen'e özel üretilmiş Türk içerikler, Türkiye’nin önemli yapımcıları ve Acun Medya tarafından hazırlanan özel yapımlar artık yurt dışında da izlenebilecek. Yurt dışından Exxen'i izleyebilmek için exxen.com'a girip üye olmak yeterli.

 

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