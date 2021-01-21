Acun Ilıcalı'dan Exxen ile yurt dışı atağı

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Exxen'e özel üretilmiş Türk içerikler, Türkiye’nin önemli yapımcıları ve Acun Medya tarafından hazırlanan özel yapımlar artık yurt dışında da izlenebilecek. Yurt dışından Exxen'i izleyebilmek için exxen.com'a girip üye olmak yeterli.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol