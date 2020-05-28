Acun Ilıcalı’dan flaş açıklama! Beyaz Show geri mi dönüyor?

'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışması ile milyonları ekran başına kilitleyen Acun Ilıcalı, gazeteci Cüneyt Özdemir’in yaptığı canlı yayına katıldı.

Ünlü televizyoncu, tekrarları bile büyük ilgi gören Beyaz Show’un, sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanma ihtimalinin olup olmadığı yönündeki soruya yanıt verdi.

“Beyaz’la kimyamız her zaman tutmuştur ve onunla saatlerce konuşmaktan büyük keyif alırım. Şimdilerde iki yıldır beraberiz ve ikimiz de ortaya çıkan işten çok mutluyuz."

"Bu beraberlik, 'O Ses Türkiye' yarışması ile kısıtlı kalmaması gerekiyor ve eğer gerçekten de böyle bir ilgi ve istek varsa 'Beyaz Show’un ekranlara yeniden dönmesi mümkün olabilir."

"Beyaz da bunu istiyorsa neden olmasın! Ben bunu yayınlayacak kanal olmaktan gurur duyarım.”