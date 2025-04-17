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Ahmet Hakan, Rasim Ozan Kütahyalı'ya ''şarlatan'' dedi

Ahmet Hakan, Rasim Ozan Kütahyalı'ya ''şarlatan'' dedi
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AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Ahmet Hakan ve Abdulkadir Selvi, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında başlatılan soruşturmayı canlı yayında yorumlarken, Ahmet Hakan, Rasim Ozan Kütahyalı'ya "şarlatan" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) kayyum atanacağını ve bu kayyumun Hikmet Çetin olacağını öne süren Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında re'sen soruşturma başlatılmıştı.

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Hürriyet'in yazarları Ahmet Hakan ile Abdulkadir Selvi CNN Türk ekranlarında bu soruşturmayı yorumlarken dikkat çeken ifadeler kullandı.

"İşte bu tür şarlatanlara geçit verilmemeli." diyen Hakan, "Ankara Savcılığı, 'korunaklı değilsin, sen bir şarlatansın' dedi bu adama." diyerek tepki gösterdi.

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Etiketler ahmet hakan abdülkadir selvi rasim ozan kütahyalı rok şarlatan
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