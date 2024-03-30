Amazon Türkiye'den Oppenheimer sansürü! Sosyal medyada tepki yağdı

Son yılların en çok konuşulan filmlerinden Oscar ödüllü Oppenheimer'ın, Amazon'un video platformu Prime Video tarafından Türkiye'de sansürlü olarak yayımlanması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Dijital içerik platformu Prime Video Türkiye'nin Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmini sansür, kamu spotu ve uyarılar içeren Hindistan versiyonunu ile yayınladığı ortaya çıktı.

Hindistan versiyonu olduğu konuşulan filmin Türkçe altyazısı veya Türkçe dublajı da bulunmuyor. Ayrıca filmde orijinalinde olmayan 'Sigara öldürür' gibi uyarılar da bulunuyor.

ÇIPLAK SAHNE SANSÜRLENDİ

"Sigara öldürür," gibi kamu spotlarının da bulunduğu versiyonda Florence Pugh'un çıplak şekilde oynadığı sahnenin sansürlenmesi de sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Filmin Türkiye'de sansürlü yayımlanmasına sosyal medyada birçok kullanıcı tepki gösterdi. Bir vatandaşın "Amazon, RTÜK'ü geçti" paylaşımı dikkat çekti.

İşte sosyal medya kullanıcılarının tepkileri...



- "Oppenheimer filmi Amazon Prime'a gelmiş. Film başlamadan önce nereden geldiği belli olmayan oldukça brutal anların olduğu bir ütün kamu spotu geliyor. Gerçekten içim çekildi. Korkunç. Yetmezmiş gibi filmin ne Türkçe altyazısı var, ne dublajı var. Bu nasıl bir şey anlamadım.

- "Amazon, RTÜK'ü geçti. Kendilerini tebrik ediyorum.''

- "Yetişkin bir insan sansürsüz içerik izleyemiyor. Çok komik"