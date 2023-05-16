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ANKA Haber Ajansı'ndan 'seçim' açıklaması!

ANKA Haber Ajansı'ndan 'seçim' açıklaması!
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14 Mayıs'ta yapılan seçimde veri aktarımına ilişkin eleştirilen ANKA Haber Ajansı, "ANKA Haber Ajansı, tüm verileri tam, doğru ve tarafsız bir şekilde toplamış ve abonelerine hızla sunmuştur" açıklamasında bulundu.

ANKA Haber Ajansı, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ndeki veri aktarımına ilişkin açıklamada bulundu.

Verilerin "tam, doğru ve tarafsız bir şekilde abonelere zamanında ve hızla sunulduğu"nun aktarıldığı açıklamada, seçim gecesi abonelere servis edilen verileriler de yayımladı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ANKA Haber Ajansı, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde tüm verileri yayıncılık ilkeleri gereği tam, doğru ve tarafsız bir şekilde toplamış ve abonelerine zamanında sunmuştur.

Veriler yine aynı ilkeler ışığında haberleştirilmiş ve abonelerin sandık sonuçlarından hızla haberdar olması sağlanmıştır. ANKA Haber Ajansı, aynı sorumluluk ve şeffaflık ilkesi gereği ve bilgi kirliliğini önlemek amacıyla elindeki verileri kamuoyu ile paylaşmayı görev bilmektedir."

Etiketler anka anka haber ajansı seçim gecesi seçim sonuçları seçimler 14 mayıs
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