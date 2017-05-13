Atatürk'e hakarete büyük protesto ile cevap

Memleket Sevdalıları Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve 10. Köy Derneği ile Eğitim-İş öncülüğünde yapılan protestoya, vatandaşlardan da yoğun katılım gerçekleşti. Protesto sonrasında yapılan açıklamada, ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğuna dikkat çekildi.

ADD’li Dursun Ali Toraman, "Atatürk'ü seven ve onun ilkeleri, devrimleri, idealleri peşinde koşan insanları kasten yaralayan, üzen, rencide eden bu kişiler, bir taraftan da Atatürk'ü incitmeyi, küçük düşürmeyi, yıpratmayı ve bu suretle hakaret etmeyi bir yandan da yüce Türk milletinin değerlerini yok etmeyi amaçlamaktadırlar. Bunun tek adı vardır o da halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suretiyle bölmektir. Suç işleyen sadece iftiracı bu zat değildir. Aynı zamanda da bu zatın iftiralarını yayınlayan Tvnet'in sorumlularıdır." diye konuştu.



Cumhuriyet Kadınları Derneği İstanbul Şubeleri adına açıklama yapan Sibel Karaoğlu da Atatürk ve ailesine yapılan saldırıyı protesto ettiklerini dile getirdi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin açıklaması ise şöyle:

Sayın Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ve Değerli Basın Emekçisi Dostlarımız,

“Bugün TVNET Kanalı’nın önünde PROTESTO için toplandık! Neyi PROTESTO ediyoruz? Yalanı, riyayı, iftirayı, ahlaksızlığı, vicdansızlığı; Cumhuriyetimize, vatanımıza, bayrağımıza, şehitlerimize, toplumsal – tarihsel-kültürel birikimimize; kurucu ve birleştirici ortak değerimiz, anti-emperyalist, devrimci ve bu topraklardaki son Türk devletinin kurucusu, önderimiz, ATABABAMIZ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve onun ailesine, kutsal hatırasına karşı emperyalizmle işbirliği içinde özenle tezgahlanmış hayasızca saldırıyı protesto ediyoruz!

Bu arkamızda yükselen güya ‘’medya olma’’ iddiasındaki TVNET Kanalı binası cürmün, karanlığın örümcek yuvasıdır! Bu binada yayınlanan bir programda Mustafa Armağan, Yavuz Bahadıroğlu, Süleyman Yeşilyurt gibi müptezeller tarafından onurumuzu, şanlı tarihimizi hedef alan saldırı milyonlarca yurttaşımızın gözleri önünde işlenmiştir: Emperyalistlerin maaşlı ve tasmalı FETÖ’cü elemanlarının çıkardığı ‘’Derin Tarih’’ isimli ‘’tuvalet kağıdındaki’’ çakma bilgiler kamuoyuna yutturulmaya çalışılmıştır!

Ne ki Yüce Türk Halkı bu tasmalı ve maaşlı ajanların herzelerine kanmamıştır. Aksine Atatürk’ün kendisine vasiyeti olan Gençliğe Hitabesi’ndeki vazifesini hatırlayarak şahlanmış ve bu şerefsizliği lanetlemiş dahası mahkum etmiştir!

Bizi bugün buraya getiren GENÇLİĞE HİTABE’dir!

Birinci vazifemiz: Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir! Harici bedhahların emrindeki dahili bedhahlar Mustafa Armağan, Yavuz Bahadıroğlu, Süleyman Yeşilyurt sadece ulu önderimiz Atatürk’ü ve ailesini hedef almamıştır. Onun şahsında Cumhuriyetimizi, vatanımızın tam bağımsızlığını, demokrasimizi, şanlı tarihimizi ve şanlı tarihimizin yaratıcısı tüm şehitlerimizi, aydınlarımızı, öncülerimizi de hedef almışlardır!

Bu durumda bize düşen yegane vazife istiklalimizi ve Cumhuriyetimizi ATABABAMIZIN vasiyet ettiği gibi bu hainlerden kurtarmaktır! FETÖ’cü Mustafa Armağan ve hempaları bizden korksunlar! Emperyalistlerin tezgahlarında üretilen ve ellerine tutuşturulan tuvalet kağıdı kılıklı yayınlarını kendileriyle birlikte deliğe süpürüyoruz. İşte bugün, buraya bunun için geldik! Türk Halkı olarak sizi deliğe süpürüyoruz! Yeriniz orası!

Ve haykırıyoruz: YAŞA MUSTAFA KEMAL PAŞA YAŞA

ADIN YAZILACAK MÜCEVHER TAŞA!

Saygılarımızla.”

Atatürk'e hakaretle suçlanan Süleyman Yeşilyurt hakkında karar