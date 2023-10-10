ATV'den skandal el hareketi için RTÜK üyesine telif attı

ATV, Esra Erol’un programında el hareketi yapan katılımcının videosunu paylaşan RTÜK üyesi İlhan Taşçı’nın gönderisine telif att

ATV’de yayınlanan Esra Erol’un programında çıkan gerginlik üzerine bir katılımcı kameraya el hareketi yaptı. Söz konusu ana ait görüntüleri RTÜK üyesi İlhan Taşçı sosyal medya hesabından paylaşarak, “RTÜK bu yayına ne yapacak diye soru sormanıza bile gerek yok. İktidara yakın bir kanalda olduğu için bu da diğer yayın ihlalleri gibi RTÜK Başkanı tarafından görmezden gelinecek ve raporlaştırılmayacak. Başta Turkuvaz Medya olmak üzere bu programlar dokunulmazlık sahibiler” notunu düştü.

Taşçı daha sonra görüntüleri paylaştığı için ATV’nin telif hakları bildirimi yaptığını ve videoyu kaldırttığını bildirdi. Taşçı el hareketinin görüntüsünü paylaşarak, “Atv bu hareket için telif hakkı istediğinden paylaştığım videoyu sildirdi!!! Onlara da bu yakışır…” yazdı.