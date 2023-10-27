Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak tahliye edildi
Sığınmacılar hakkında yaptığı haberlerin ardından tutuklanan Aykırı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak tahliye edildi.
Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, sığınmacı karşıtlığı üzerinden “halkı kin ve nefrete sürükleme” suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.
Bir süredir tutuklu bulunan Batuhan Çolak'ın tahliye edildiği öğrenildi.
Aykırı, Çolak'ın tahliyesini şu sözlerle duyurdu:
"Sığınmacı haberleri yaptığı gerekçesiyle 35 gündür cezaevinde tutuklu bulunan Genel Yayın Yönetmenimiz Batuhan Çolak'ın tahliyesine karar verildi."
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