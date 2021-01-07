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  3. 07 Ocak 2021 13:52

Canlı yayında dikkat çeken eleştiri: ''Sizce bu olmuş mu?''

Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, Kızılay’ın gönderdiği yılbaşı kolisini canlı yayında açıp "Sizce bu olmuş mu" diyerek eleştirdi.

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Mehmet Akif Ersoy, Kızılay’a “Sizce bu olmuş mu?” diye tepki göstererek “Kızılay’ın reklama ihtiyacı yok. Biz Kızılay’ı kendimizden bir parça olarak görüyoruz, ne zaman ihtiyacı olsa destek veririz” dedi.

Kızılay’ın kolisinden çıkan maden suyu, maske, dezenfektan, faaliyet raporunu takipçilerine sosyal medyadaki canlı yayında gösteren Ersoy, Kızılay’ın faaliyet raporunun 202 yerine 2019 tarihli olmasını ve renkli, kaliteli bir kağıtla yüksek maliyetle hazırlanmasını da eleştirdi.

Kızılay’da tanıdığım başkan dahil pek çok yönetici var. Yayını izliyorlarsa bana kızmış olabilirler” diyen Ersoy “Hakikaten rahatsız olduğum için paylaşmak istedim” dedi.

Mehmet Akif Ersoy , Kızılay , habertürk
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