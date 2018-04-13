CANLI MAÇ AKHİSARSPOR - BEŞİKTAŞ / MAÇTA 2 GOL VAR !
  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. 13 Nisan 2018 17:14

Canlı yayında şok itiraf: ''Evli bir adamı eve kapattım''

'Hayatta Her Şey Var' programına telefonla bağlanan kadın izleyicinin "Evli bir adamı kapattım. Onu karısından nasıl ayırabilirim?" sorusu ekran başındakilere pes dedirtti.

Canlı yayında şok itiraf: ''Evli bir adamı eve kapattım''
A+ A-

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programına telefonla bağlanan kadın izleyicinin canlı yayındaki itirafı hem stüdyodakileri hem de ekranları karşısındaki izleyicileri şoke etti.

"EVLİ BİR ADAMI KAPATTIM"

Programa telefonla katılan ve ismini vermek istemeyen kadın izleyici, "Evli bir adamı kapattım. Onu karısından nasıl ayırabilirim?" şeklinde bir soru yöneltti.

Sunucuların bu soru karşısında tepki göstermesi karşısında, yaptığını savunmaya başlayan kadının söyledikleri inanılır gibi değildi.

İşte o anlar:

Onu karısından nasıl ayırabilirim , Hayatta Her Şey Var , Evli bir adamı eve kapattım
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM