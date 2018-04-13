Canlı yayında şok itiraf: ''Evli bir adamı eve kapattım''

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programına telefonla bağlanan kadın izleyicinin canlı yayındaki itirafı hem stüdyodakileri hem de ekranları karşısındaki izleyicileri şoke etti.

"EVLİ BİR ADAMI KAPATTIM"



Programa telefonla katılan ve ismini vermek istemeyen kadın izleyici, "Evli bir adamı kapattım. Onu karısından nasıl ayırabilirim?" şeklinde bir soru yöneltti.

Sunucuların bu soru karşısında tepki göstermesi karşısında, yaptığını savunmaya başlayan kadının söyledikleri inanılır gibi değildi.

İşte o anlar: