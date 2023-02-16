CNN Türk'te şok istifa; ''Kanalın tavrı ortada'' deyip istifa etti!

Gazeteci Cem Seymen, CNN Türk'ten istifa ettiğini açıkladı. Deprem eleştirileri nedeniyle istifasının istendiğini belirten Seymen, "Kanalın bu konudaki tavrı ortada" dedi.

CNN Türk kanalında "Çalışan Türkiye" ve "Üretim Rotası" programlarını sunan spiker ve gazeteci Cem Seymen, kanaldan istifa ettiğini açıkladı.

Kanal tarafından, 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen depremin ardından yaptığı eleştirel paylaşımlar nedeniyle istifasının istendiğini belirten Seymen "Depremin ilk gününden beri tutumum belli, bunun da yaptığım paylaşımlardan anlaşılabileceğini düşünüyorum. CNN'in bu konudaki tavrı da ortada. Paylaşımlarımın ardından istifamı istediler, ben de verdim" dedi.

Depremin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla önlem alınmadığını vurgulayan ve arama kurtarma çalışmalarının yetersizliğini eleştiren Seymen, "İlk üç gün gerçekten canım çok yandı. Hükümetin, devletin gücünün nasıl yetersiz kaldığını gördük" ifadelerini kullandı.

Depremin ilk günlerinde herhangi bir arama kurtarma çalışmasına başlanmamış olması ve AFAD ekiplerinin koordine olamaması, afet bölgesinde yaşayan insanların da tepkisini toplamıştı. Seymen, çalışmaların başlamaması hakkında şunları söylemişti:

"Burası Hatay. Yardım çalışması başlamadı. Fotoğraflardan (AA) anlaşılıyor zaten. Türkiye’de servetine servet katan binlerce inşaat firması var. İş makinalarını bölgeye göndermeye başlasınlar. Binalar olduğu yerde çökmüş. Yani müteahhitlerin suçu ortada. Derhal tutuklanmalılar!"

Deprem bölgesi için önceden yapılmış bir hazırlık olmamasını da eleştiren Seymen, "Kurtarma işleri iyi gitmiyor. Her yerden yardım feryatları yükseliyor. Türkiye’nin bu boyutta felaketin altından kalkacak hazırlığı yokmuş. Planlanmış bir strateji hiç kurgulanmamış. Bunu sonra tartışırız. Şimdi insanları kurtarma zamanı. TSK’nin tüm gücüyle sahaya inmesi şart" ifadelerini kullanmıştı.

Seymen ayrıca, kendisine yöneltilen eleştiriler nedeniyle sosyal medya kullanıcılarını engelleyen Kızılay hakkında da şöyle konuşmuştu:

"Kamu kuruluşu kendi ülkesinin vatandaşını sosyal medyada engeller mi? Şaşkınlığım tarif edilecek gibi değil. Allah Allah… Binlerce insan engellenmiş üstelik. İnsanlar yardım etmek istiyor. Bu blokları kaldırın."