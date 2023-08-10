Disney Plus'a da zam geldi

Temmuz ayının başında platformda yer alan tüm orijinal Türk yapımlarını kaldıran ve Atatürk dizisinin platformda yayınlanmayacağını açıklayan Disney Plus’a zam geldi.

Dizi & film izleme platformu Disney Plus 12 Ekim’den itibaren yüzde 27 artışla aylık 13,99 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Reklamlı abonelik ise aylık 7,99 dolarda bırakılacak.

Türkiye'de ise şu anda Disney Plus aboneliğinin aylık ücreti 64,99 TL. Eğer artış oranı küresel ile aynı olursa aylık aboneliğin ülkemizde 82 TL civarına yükseleceği düşülüyor.

Disney CEO’su Bob Iger, Çarşamba günü şirketin kazanç toplantısı sırasında şunları söyledi:

“2022’nin sonlarında Disney+’da oldukça önemli bir fiyat artışı yaptık ve ondan sonra gerçekten önemli sayıda bir abone kaybı görmedik, bu da aslında bizi fiyat artışı konusunda yüreklendirdi.”