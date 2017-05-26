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  3. 26 Mayıs 2017 14:04

Erkan Tan'ın Fethullah Gülen'e ''özledik'' mesajı sosyal medyayı karıştırdı

Son zamanlarda ekranların en çok tartışılan ismi olan Erkan Tan'ın Fethullah Gülen'e yönelik açıklamalarının bulunduğı eski görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu.

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Türkiye'de pek çok kesime "ver mehteri" dedirten A Haber'in sabah haber programının sunucusu Erkan Tan'ın TV 8 ekranlarında "Başkentten" adlı programında Fetullah Gülen'e "Türkiye'ye dön çağrısı" yaptığı görüntüler sosyal medyada yeniden güneme oturdu.

A Haber ekranlarında her sabah FETÖ'ye ve FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'e gösterdiği tepkilerle dikkat çeken Erkan Tan'ın sosyal medyada yayılan görüntülerde Gülen'i o dönem Türkiye'ye nasıl davet etiği görülüyor.

Erkan Tan, o dönem teröristbaşı FETÖ'ye "Sayın Fethullah Gülen siz olmadan burada eğlenemiyoruz, çoşamıyoruz, kalbimiz buruk. Dönün artık. Özledik" diye sesleniyor.

Erkan Tan’ın FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’e övgüler dizdiği görüntüler Türkiye’nin gündemi oldu.

Herkese FETÖ’cülük çamuru atmaya çalışan ahaber sunucusu Erkan Tan’ın FETÖ lideri Fethullah Gülen’e övgüler dizdiği ve kendisini çok özlediğini söylediği o görüntüler yeniden tartışılmaya başlandı.

O video sosyal medyada hızla yayılıyor.

 

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