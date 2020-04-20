Fatih Altaylı'dan belediyeler çözüm önerisi: Siz sağ ben salim

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AK Parti iktidarının CHP'li belediyelerin yardım kampanyalarını engellemesini sert bir dille eleştirdi.

Altaylı, "AK Partili belediye yaparsa sorun yok ama AK Partili olmayan bir belediye yaparsa 'Paralel Devlet Yapılanması'. Buradan çıkan sonuç şu: AK Parti artık devlet olmuş" diye yazdı.

Altaylı, "Belediyeyi 'paralel devlet' olarak görmek ise Türkiye’de aslında yeni bir döneme geçtiğimizin işareti. Bazı partiler, bazı iktidarlar meseleye böyle bakabilirler. Ama böyle bir durumda Mahir Bey ve arkadaşlarının hemen yeni bir Anayasa teklifi vermeleri gerekir. Bu yeni Anayasa’da belediye adlı kurumların 'Paralel devlet yapılanmasına neden olabilecekleri' için kaldırılması ve onun yerine belediye başkanlarının merkezi otorite tarafından atanması sistemi getirilebilir" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki "Kaldırın belediyeleri siz sağ ben salim!" başlıklı yazısı şöyle;

Belediyelerin yardım dağıtmasına kızıyor AK Parti.

Önce halka dağıtmak için topladıkları yardımlar bloke edildi.

Sonra bazı belediyelerin aşevlerinin banka hesaplarına el koyuldu.

Ama kızgınlık geçmemiş, geçmiyor, geçmeyecek belli ki!

O kadar kızıyor ki AK Parti, Mahir Ünal bu yardımları “Paralel Devlet Yapılanması” olarak adlandırmış.

Komik.

Komik çünkü AK Parti’nin yıllardır süren başarısının ardında belediyelerde yaptığı bu yardımların etkisi çok büyüktü.

Anlaşılan o ki, AK Partili belediye yaparsa sorun yok ama AK Partili olmayan bir belediye yaparsa “Paralel Devlet Yapılanması”.

Buradan çıkan sonuç şu: AK Parti artık devlet olmuş.

Oysa belediyenin, belediyelerin hele de böyle bir dönemde vatandaşa şu veya bu şekilde yardım etmesinden hem daha doğal hem daha elzem bir şey yok.

Belediyeyi “paralel devlet” olarak görmek ise Türkiye’de aslında yeni bir döneme geçtiğimizin işareti.

Bazı partiler, bazı iktidarlar meseleye böyle bakabilirler.

Ama böyle bir durumda Mahir Bey ve arkadaşlarının hemen yeni bir Anayasa teklifi vermeleri gerekir.

Bu yeni Anayasa’da belediye adlı kurumların “Paralel devlet yapılanmasına neden olabilecekleri” için kaldırılması ve onun yerine belediye başkanlarının merkezi otorite tarafından atanması sistemi getirilebilir.

Bu vatandaşın da lehinedir.

Durduk yerde on milyonlarca vatandaş “Paralel bir devlet yapılanmasına” oy verme riskinden uzak tutulmuş, vatandaşın muhalefete oy vererek suç işlemesinin önüne de geçilmiş olunur.

CHP'li belediyelere yasak, AK Partili belediyelere serbest !