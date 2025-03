Fatih Altaylı'dan RTÜK'e rest: Demediğini bırakmadı

Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube'ta yayınlanan "Fatih Altaylı yorumluyor" adlı programında kendisine "72 saat içerisinde lisans almaması halinde erişim yasağı getirileceğini" açıklayan RTÜK'e çok sert bir yanıt verdi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in "keyfi" iş yaptığını belirten Altaylı "vız gelir, tırıs gider. Bana yönetmelikle gelme kanunla yasa ile gel böyle bir hakkın yok" dedi.

RTÜK, Sözcü TV’ye İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yapılarak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği savıyla 10 gün yayın durdurma cezası verilmişti. Tele 1, Halk TV ve Now TV'ye de idari para cezası ile program durdurma cezası verilmişti.

Öte yandan Fatih Altaylı ve İlker Canikligil’in YouTube kanallarına 72 saat içerisinde lisans alınmaması halinde, erişim yasağı getirme kararı almıştı.

RTÜK'ün bu ceza yağmuru sonrasında gazeteci Fatih Altaylı Youtube kanalındaki Fatih Altaylı Yorumluyor adlı günlük video paylaşımında bugün RTÜK'e demediğini bırakmadı.

İşte Fatih Altaylı'nın kendisinden lisans almak için 72 saat süre tanıyan RTÜK'e verdiği yanıt:

Birincisi bizden lisans isteme filan hakları yok onu peşin peşin söyleyeyim. Tamamen hukuksuz bir şeydir. Bu onlar istedi diye hukuki olmaz. Daha önce başkasından da istemişler o da hukuki olmaz. Hukuki olmayan bir şeyi kimden istersen iste hukuki değil.

"Hukuksa herkese hukuk, haksa herkese hak"

Niye 2 kanaldan istendi ? Benden ve FluTV'den istendi. Kardeşim Türkiye'de 100 binin üzerinde Youtube yayıncısı var. Neden sadece 2'sinden ? Bizimle paralel yayın yapan, isim vermeyeyim arkadaşları hedef göstermek istemem ama bizim yaptığımızın birebir neredeyse aynısını yapan ya da yapmaya çalışan iktidar yanlısı ya da iktidar karşıtı başkaları da var. Benden daha eskiler bu işte. Onlardan niye yok, niye sadece Fatih Altaylı ve FluTV ? Hukuksa herkese hukuk, haksa herkese hak. Devletin talebi ise böyle olması gerekiyorsa herkese böyle olması gerekiyor.

"RTÜK Başkanlık koltuğunu işgal etmiş zat"

RTÜK Başkanlık koltuğunu işgal etmiş zatın keyfine göre bunları sevmiyorum bunlardan isteyelim bunları seviyorum bunlardan istemeyelim, bu bana yalakalık yapıyor bundan istemem, bununla meyhaneye gidiyorum bundan da istemem, bundan isterim. Nereye istiyorsun kardeşim sen kimsin ? Hangi hakla neyi istiyorsun ? Hukuki olmayan herhangi bir şeyi benden isteyemezsin. Çok net söylüyorum. Yasaların emrettiği, yapmamız gereken ne varsa yaparız. Bir şartla... Yasa açıkça emredecek ve herkese eşit muamele olacak. Fatih Altaylı'dan isterim başkasından istemem yok öyle yağma. Benden istiyorsan ondan da isteyeceksin, ondan istemiyorsan benden hiç isteyemezsin. Bu bir. İki; hangi hakla istiyorsun. Nerede bunun yasası ? Kim söylüyor bunu sana ? Yönetmelikle ülke yönetemezsin. Her şeyin kanunu vardır. Buranın adı ne ? Radyo Televizyon Üst Kurulu, biz radyo muyuz, televizyon muyuz, platform muyuz değiliz. Neyiz biz Youtube yayıncısıyız. Kanunu belli kitabı belli. Bizden bir şey isteyecekse kim isteyebilir ? Bilgi Teknolojileri Kurumu belki o da. Onda da bir şey yok ama belki. Bizim bir suçumuz varsa, yasalar mahkemeler var. Suçumuz da yok davalar açılıyorsa açılıyor. Biz ahlaka aykırı bir yayın yapmıyoruz. O yüzden hiç vız gelir tırıs gider. Kusura bakmasınlar yani. İsteyenin bir yüzü kara, vermeyen haklı burada. Niye ? Hangi hakla istiyorsun kardeşim ? Bana şu yasanın şu maddesi, yönetmelik tanımam ben. Şu maddenin şu maddesi gereği sizden şu şu şunu istiyoruz.Benden istiyorsan Ahmet'ten Mehmet'ten kim varsa isteyeceksin. Ben Fatih'i sevmiyorum, Fatih bana ağır eleştiriler yapıyor. Evet yapıyor. O yüzden ondan isteyelim. Yok öyle bir şey. Senin sevmenle sevmemenle yok öyle bir şey. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kanunlarına saygılıyım kardeşim. Yeter ki kanuni olsun. Benden kanunsuz herhangi bir şey isteyemezsin. Yarın ben Fatih Altaylı'nın donunu istiyorum. Onu da mı vereceğiz. Neye dayanarak ağabey ? Neye kime dayanarak ?

"İstedim oldu, vermedim olmuyor!"

O yüzden kimse merak etmesin, biz buradayız bu yayınları da yaparız. Yasa dışı talep yapamazlar. Yasal her türlü talebi karşılamaya sonuna kadar hazırım. Gerek maddi, maddi. Yasal her türlü talebi karşılayacağımı buradan alenen beyan ediyorum. Yasada yeri olmayan, keyfi, oradaki o adamın lafın gelişi istediği için benden bir şey alamazlar. 50 bin tane yayıncı var hepsinden isteyeceksin kardeşim. Hepsi verirse ben de veririm. Sen kimsin ? Ben de senden istiyorum. Ver bana. Ne isteyeceğime karar veririm sonra. Dalga mı geçiyorsun ? Benim ondan istediğim şeyle onun benden istemesi arasında hiç bir fark yok. O yüzden işine baksın. Keyfi. İstedim oldu, vermedim olmuyor. Yok öyle bir şey. Bu işi RTÜK Başkanı benimle kan davasına döndürmüş vaziyette. Vallahi ben çok RTÜK Başkanı gördüm. Bu benim gördüğüm bilmem kaçıncı RTÜK başkanı yani. Daha da görürüm çok. Bu RTÜK Başkanı'nın Hüseyin Kocabıyık'ın söylediğine katılıyorum. Bu adam AKP'ye komplo kuruyor olabilir. Çünkü bu yapılanların hepsinin dışarıda karşılığı var. Bu yapılanlar yurtdışında her yerde yankılanıyor. "

AK Parti'nin kurucularından Hüseyin Kocabıyık ne demişti ?

Hatırlanacağı gibi AK Parti'nin kurucularından Hüseyin Kocabıyık Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için "aslında kendine darbe yapıyorsun" demiş ve AK Parti'den ihraç edilmişti.

Kocabıyık ayrıca RTÜK Başkanı ile ilgili de "Ebubekir'i ciddiye alır severdim. Ama uzun süredir izliyorum ve artık kesin bir kanaatim var. Bu adam ülkeye en büyük zararı veren şuursuz, fikirsiz, demokrasi nedir bilmeyen, hukuk düzeninden haberi olmayan bir militandır" demişti.

Altaylı sözlerini şöyle sürdürdü:

Bunu söyleyen AKP'nin kurucularından eski önemli isimlerinden Hüseyin Kocabıyık. Bu RTÜK başkanı eskiden ne iş yapardı biliyor musun ? Emniyet'te sivil memurdu. Oradan buraya.

