Fatih Altaylı’dan 'sen kimin çocuğusun'' diyen İhsan Şenocak’a tokat gibi yanıt

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın infial yaratan depremezede çocuklarla ilgili fetvaasına tepki gösteren Fatih Altaylı, kendisine "sen kimin çocuğusun" diyen ilahiyatçı İhsan Şenocak'a yanıt verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi” sorusuna sitesinden verdiği yanıtta, konuyu evliliğe getirip ‘evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli olmadığına’ dair bir İslam alimi görüşü paylaşınca sosyal medyada infial yaratmıştı.

Diyanet’in fetvasına tepki gösteren Fatih Altaylı, Twitter’dan şunu yazmıştı: “Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da Diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk’ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin.”

İlahiyatçı İhsan Şenocak, Altaylı’ya bu paylaşımı nedeniyle bel altı bir eleştride bulunarak "sen kimin çocuğusun" demişti.

Altaylı, bugünkü yazısında Şenocak’ın bu sözleri nedeniyle dava açacağını duyurdu.

Habertürk yazarı şunları kaydetti: “Yıllardır hezeyanları ile toplumu germiş bir siyasal İslamcı ve bir Cumhuriyet karşıtının bana yönelik sözleri olmuş. Okurlar ‘Yanıt ver’ diyor. Vermem. Bu tartışmaların deprem felaketinin önüne geçmesini istemediğim için vermeyeceğim. Onu ve benzerlerini yargıya havale edeceğim. Ama onlara biraz ders vereceğim. Benim depremzede kızı evlatlık alabilir ama nüfusunuza geçiremez sonra da isterseniz evlatlık ile nikah kıyabilirsiniz diyen Diyanet’e tepkimden sonra bu küfürler başladı ve cehaletle donanmış olarak sürüyor. Şunu baştan söyleyeyim. Bu ülkede Batı etkisiyle, Kilise ve Yahudilik örfü ve anlayışını Türkiye’ye İslam diye yutturmaya çalışan emperyalist uşağı bir kitle var. Bunu Adnan Oktar olayında gördük, Fetullah Gülen felaketinde gördük. İsrail ilişkisi ve kilise ilişkisi kabak gibi ortaya çıktı. Bu etki çok yoğun ve yabancı istihbarat destekli. Bu ekibin henüz deşifre olmamış üyeleri sahte bir din algısı üzerinden toplumu yönlendiriyor ve cehalet üzerinde etkili oluyor.”

Altaylı, yazısının devamında İslam dininin peygamberi Muhammed ve ‘sahabe’ Zeyd’in evlatlık edinmesi hakkındaki olayını da anlattı.

Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki yazısının tamamı için...